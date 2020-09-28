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С армянской стороны после применения противником тяжелой огнеметной системы “ТОС” потерь нет

С армянской стороны после применения противником тяжелой огнеметной системы “ТОС” потерь нет

Противник около 07:30 утра 28 сентября в юго-восточном направлении применил тяжелую огнеметную систему “ТОС”. С армянской стороны после применения “ТОС” потерь нет. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян и опубликовала видеоматериал.

“Противник, напуганный большими потерями людей и военной техники, сегодня около 07:30 в юго-восточном направлении применил тяжелую огнеметную систему “ТОС”.

С армянской стороны в результате использования указанного оружия потерь нет”, - написала Степанян.


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