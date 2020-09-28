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Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова

Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова

Генерал-майор Вооруженных сил Азербайджана Маис Бархударов был ранен и попал в плен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанский сайт “Genc Bozqurdlar”.

ДОПОЛНЕНИЕ. Как сообщает Арменпресс, после появления информации на азербайджанском сайте, это на пресс-конференции прокомментировал представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян. “На данный момент могу сказать, что на нашей стороне нет раненых, взятых в плен. На нашей стороне много трупов азербайджанских военнослужащих, я не могу окончательно это ни опровергнуть, ни подтвердит”.

Эксперту удалось из открытых источников собрать имена уничтоженных азербайджанских солдат.


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