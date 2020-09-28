Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова
10:41, 28 Сентябрь, 2020
Генерал-майор Вооруженных сил Азербайджана Маис Бархударов был ранен и попал в плен.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанский сайт “Genc Bozqurdlar”.
ДОПОЛНЕНИЕ. Как сообщает Арменпресс, после появления информации на азербайджанском сайте, это на пресс-конференции прокомментировал представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян. “На данный момент могу сказать, что на нашей стороне нет раненых, взятых в плен. На нашей стороне много трупов азербайджанских военнослужащих, я не могу окончательно это ни опровергнуть, ни подтвердит”.
Эксперту удалось из открытых источников собрать имена уничтоженных азербайджанских солдат.
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