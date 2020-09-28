Азербайджанцы жалуются, что наемники грабят их магазины и людей: депутат НС

Согласно сведениям из разных источников, азербайджанцы жалуются, что наемники пытаются навязать им законы шариата, взламывают магазины, грабят людей и так далее. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального собрания Армении Ваагн Тевосян.

Тевосян напомнил, что в начале сентября российская “Независимая газета” опубликовала статью, в которой говорилось, что наемники из Сирии готовят блицкриг против Армении. Позже статья была удалена под давлением Азербайджана.

“Сегодня из разных источников доходят слухи о том, как эти наемники ведут себя с азербайджанцами, в селах в которых они в настоящее время находятся. Азербайджанцы жалуются, что наемники пытаются навязать им жизнь по законам шариата, врываются в магазины, запрещающие продажу алкоголя, запрещают женщинам выходить из дома без хиджаба, грабят людей и т. д.”, - написал депутат, добавив, что эта страна взорвется изнутри, осталось немного.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.