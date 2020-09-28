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Эксперт собрал из открытых источников имена уничтоженных азербайджанских солдат

Эксперт собрал из открытых источников имена уничтоженных азербайджанских солдат

Тарону Ованнисяну, эксперту по Азербайджану центра “Орбели”, из открытых источников удалось собрать имена погибших азербайджанских солдат. Как сообщает «Арменпресс», об этом эксперт сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что данных по именам пока очень мало, кроме того, есть информация об общем количестве пострадавших из разных населенных пунктов, но их имена пока не называются.

Весь список, составленный экспертом, на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1029185.html


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