Невозможно победить народ, который за несколько часов превращается в единую армию: президент Арцаха

В течение ночи Армия обороны осуществила несколько блестящих военных операций, вернув позиции, потерянные на разных участках оборонительного рубежа, добилась определенного прогресса. Как передает «Арменпресс», это написал президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

“Второй день подряд мы продолжаем активно участвовать в широкомасштабных боевых действиях, развязанных военно-политическим руководством Азербайджана. В течение ночи Армия обороны провела несколько блестящих боевых операций, восстановив утраченные позиции на различных участках линии обороны и добившись определенных успехов. Я горжусь и благодарен нашей Армии и командованию за высокий боевой дух и боевую готовность. Я горжусь и благодарен нашему народу за проявленный в этот период здравый смысл, за преданность делу, делается все ради Родины и Фронта. Я горжусь и благодарен нашим соотечественникам и властям Республики Армения за их безоговорочную поддержку. Я горжусь и благодарен за тысячи звонков и слов наших соотечественников со всего мира. Выражаю соболезнования родным и близким всех наших мальчиков, погибших во время боев героической смерти. Горжусь ими и благодарен им. Дорогие соотечественники, еще раз обращаюсь ко всем со всей безоговорочной верой и чувством победы. Невозможно победить нацию, которая за часы превращается в единую и сплоченную армию. Победа будет за нами”, - написал Араик Арутюнян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.