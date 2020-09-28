Министр обороны Армении провел оперативное совещание
09:28, 28 Сентябрь, 2020
Министр обороны Армении Давид Тоноян рано утром 28 сентября провел оперативное совещание с руководящим составом МО, ВС и Генштаба ВС.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате военных действий, развязанных азербайджанской стороной.
Давид Тоноян дал соответствующие поручения по сдерживанию противника, подрыву наступательных действий и оказанию необходимой поддержки Армии обороны.
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