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Министр обороны Армении провел оперативное совещание

Министр обороны Армении провел оперативное совещание

Министр обороны Армении Давид Тоноян рано утром 28 сентября провел оперативное совещание с руководящим составом МО, ВС и Генштаба ВС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате военных действий, развязанных азербайджанской стороной.

Давид Тоноян дал соответствующие поручения по сдерживанию противника, подрыву наступательных действий и оказанию необходимой поддержки Армии обороны.


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