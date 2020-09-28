Министр обороны Армении провел оперативное совещание

Министр обороны Армении Давид Тоноян рано утром 28 сентября провел оперативное совещание с руководящим составом МО, ВС и Генштаба ВС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате военных действий, развязанных азербайджанской стороной.

Давид Тоноян дал соответствующие поручения по сдерживанию противника, подрыву наступательных действий и оказанию необходимой поддержки Армии обороны.