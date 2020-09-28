Эта масштабная эскалация создает новую ситуацию: интервью министра ИД Армении France 24

Агрессия со стороны Азербайджана была развязана в 2016 году, в июле 2020 года, и теперь массовая эскалация возобновилась по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в интервью с “France 24”. Арменпресс представляет интервью полностью.

- Господин Мнацаканян, благодарен, что сегодня Вы общаетесь с “France 24”. Азербайджан заявляет, что они отреагировали на обстрел, начатый Арменией в это воскресенье. Я хотел бы начать с Вашего отзыва по этому поводу.

- Ни силы Армии обороны Нагорного Карабаха, ни Республика Армения и ее вооруженные силы не имели абсолютно никакого намерения обострять ситуацию. Агрессия со стороны Азербайджана была развязана в 2016 году, в июле 2020 года, и теперь массовая эскалация возобновилась по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. И это заранее спланированная, крупномасштабная атака по всей линии соприкосновения. Игра в обвинения, которую пытается нам навязать Азербайджан, не оправданна. Мы повторяем, что было много предложений по разработке очень четких механизмов для снижения рисков, расследования нарушений прекращения огня и укрепления режима прекращения огня, которые были категорически отвергнуты Азербайджаном, поскольку использование силы является главным инструментом Азербайджана.

- С обеих сторон есть и военные и гражданские потери. Можете ли Вы подтвердить информацию о жертвах среди военного и гражданского населения с обеих сторон?

- Как я уже сказал, идет массированная атака на армянские позиции в Нагорном Карабахе с севера на юг. Атаки совершаются на мирные населенные пункты Мартакертского района и Степанакерта, столицы Арцаха. Применялись тяжелая артиллерия, авиация, танки, БПЛА. И самое тревожное обстоятельство - это наличие нового фактора, дестабилизирующей силы Турции, которая более чем очевидна в этом конфликте, поскольку она присутствует с ее военной силой и авиацией. И это очень тревожно.

- Здесь мы получали информацию о том, что в Азербайджане наконец объявлено военное положение, что, конечно же, уже сделала Армения. Какова текущая ситуация на местах?

- Народ Арцаха и Вооруженные силы Арцаха были полны решимости защищать свои земли, защищать свою свободу. Армянский народ, армянские вооруженные силы, армянское государство были и остаются гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Мы абсолютно уверены, полны решимости – отразить эту агрессию, твердо стоять за свободу народа Нагорного Карабаха.

- Боитесь, что ситуация может ухудшиться?

- Нас очень беспокоит эта агрессивная, масштабная атака. Азербайджан не намерен снижать напряженность. И, конечно, мы готовы к любому развитию, которое очень опасно для региона, но, как я уже сказал, мы готовы защищаться самым решительным образом.

- За последние несколько месяцев мы вновь стали свидетелями того, что в очередной раз, как говорится, разгорается неурегулированный нагорно-карабахский конфликт. Вы видите его разрешение?

- Конечно, мы по-прежнему полностью привержены исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, для чего существует международно признанное и имеющее международный мандат сопредседательство Минской группы ОБСЕ, в которую входят Франция, Соединенные Штаты и Российская Федерация. Мы полностью привержены этому процессу урегулирования конфликта исключительно мирным путем, поиску решения, урегулирования, основанного исключительно на компромиссе, решения, которое является приемлемым, как заявил премьер-министр Армении, и для народа Армении, и для народа Арцаха и и для народа Азербайджана. Для всех людей. К сожалению, мы сталкиваемся с исключительно максималистской позицией Азербайджана, который отвергает любое рассмотрение интересов народа Арцаха, его властей, интересов и забот армянского народа. Самый прагматичный подход был и остается отвергнутым. Мы готовы к компромиссу. Однако эта крупномасштабная эскалация создала новую ситуацию, с которой нам пришлось столкнуться.