В соцсетях появились данные о сирийских наемниках, погибших на линии соприкосновения

Организация по защите прав человека в Африне опубликовала названия подразделений, прибывших в Азербайджан и участвующих в боевых действиях против Армии обороны Арцаха.

Как передает «Арменпресс», согласно данным этой организации, убито около 80 боевиков.

Сирийские боевики прибыли в Азербайджан через Турцию. Ниже приведен список потерь․

Армия “Аш-Шаркиа” потеряла 19 боевиков Дивизия “Аль-Хамзат” - 4 боевика 51-я дивизия - 9 боевиков “Джайиш аль-Нухба” - 11 боевиков Левантский фронт - 22 боевика Бригада “Аль-Фуркан” - 32 боевика Дивизия “Аль-Мутасим - 6 боевиков.

Подготовила Лилит Демурян