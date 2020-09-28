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В соцсетях появились данные о сирийских наемниках, погибших на линии соприкосновения

В соцсетях появились данные о сирийских наемниках, погибших на линии соприкосновения

Организация по защите прав человека в Африне опубликовала названия подразделений, прибывших в Азербайджан и участвующих в боевых действиях против Армии обороны Арцаха.

Как передает «Арменпресс», согласно данным этой организации, убито около 80 боевиков.

Сирийские боевики прибыли в Азербайджан через Турцию. Ниже приведен список потерь․

  1. Армия “Аш-Шаркиа” потеряла 19 боевиков
  2. Дивизия “Аль-Хамзат” - 4 боевика
  3. 51-я дивизия - 9 боевиков
  4. “Джайиш аль-Нухба” - 11 боевиков
  5. Левантский фронт - 22 боевика
  6. Бригада “Аль-Фуркан” - 32 боевика
  7. Дивизия “Аль-Мутасим - 6 боевиков.

Подготовила Лилит Демурян


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