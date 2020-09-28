В соцсетях появились данные о сирийских наемниках, погибших на линии соприкосновения
08:49, 28 Сентябрь, 2020
Организация по защите прав человека в Африне опубликовала названия подразделений, прибывших в Азербайджан и участвующих в боевых действиях против Армии обороны Арцаха.
Как передает «Арменпресс», согласно данным этой организации, убито около 80 боевиков.
Сирийские боевики прибыли в Азербайджан через Турцию. Ниже приведен список потерь․
- Армия “Аш-Шаркиа” потеряла 19 боевиков
- Дивизия “Аль-Хамзат” - 4 боевика
- 51-я дивизия - 9 боевиков
- “Джайиш аль-Нухба” - 11 боевиков
- Левантский фронт - 22 боевика
- Бригада “Аль-Фуркан” - 32 боевика
- Дивизия “Аль-Мутасим - 6 боевиков.
Подготовила Лилит Демурян
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