Министерство обороны Арцаха сообщает о гибели еще 15 военнослужащих: их имена известны

В ходе боев на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана 27 сентября погибли еще 15 армянских военнослужащих.

«Арменпресс» передает сообщение пресс-службы Министерства обороны Республики Арцах.

Нерсисяян Сасун Грениковия, 2002 г. р.

Хачатрян Хорен Юрьевич, 1983 г. р.

Григорян Армен Николаевич, 1984 г. р.

Агасарян Юрий Айкович, 2001 г. р.

Аджемян Гарик Арамович, 2002 г. р.

Галоян Геворг Марзпетович, 2001 г. р.

Абраамян Гурген Варданович, 2001 г. р.

Яравян Гор Грантович, 2002 г. р.

Апозян Оганес Оникович, 2000 г. р.

Ованесян Арен Каренович 2002 г. р.

Бегларян Айказ Ашотович, 2000 г. р.

Габриэлян Эрик Романович, 1979 г. р.

Айрапетян Гурген Эдуардович, 1988 г. р.

Мовсисян Артур Славикович, 1981 г. р.

Михаелян Вазген Левонович, 1998 г. р.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.

Лилит Демурян