Трамп заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе

Власти США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, смогут ли они остановить эскалацию конфликта. Как сообщает «Арменпресс», президент США Дональд Трамп об этом заявил на брифинге в воскресенье.

“Мы очень осторожны. Это произошло только, я об этом знаю. У нас хорошие отношения в этом регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить”, - сказал Трамп.

Госдепартамент США выступил с заявлением о ситуации на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана. Соединенные Штаты решительно осудили эскалацию насилия. США призвали стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы насколько возможно скорее вернуться к предметным переговорам.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.