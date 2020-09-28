Конгрессмен США призвал свою страну прекратить предоставление военной помощи Баку

Конгрессмен США Теренс Джон Кокс призвал Соединенные Штаты прекратить предоставление военной помощи Азербайджану. Как сообщает «Арменпресс», об этом Кокс написал в своем микроблоге в Twitter.

“Развязанное нападение Азербайджана на Арцах уже унесло человеческие жизни. Это вновь доказывает, что США должны прекратить оказание военной помощи Баку. Мы должны проявить солидарность с армянским народом, живущим в Арцахе, и решительно осудить враждебность Азербайджана”, - написал Кокс.

Конгрессмен завершил свой пост лозунгами “Сильный Арцах” и “Алиев, остановись”.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.