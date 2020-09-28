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Конгрессмен США призвал свою страну прекратить предоставление военной помощи Баку

Конгрессмен США призвал свою страну прекратить предоставление военной помощи Баку

Конгрессмен США Теренс Джон Кокс призвал Соединенные Штаты прекратить предоставление военной помощи Азербайджану. Как сообщает «Арменпресс», об этом Кокс написал в своем микроблоге в Twitter.

“Развязанное нападение Азербайджана на Арцах уже унесло человеческие жизни. Это вновь доказывает, что США должны прекратить оказание военной помощи Баку.  Мы должны проявить солидарность с армянским народом, живущим в Арцахе, и решительно осудить враждебность Азербайджана”, - написал Кокс.

Конгрессмен завершил свой пост лозунгами “Сильный Арцах” и “Алиев, остановись”.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.


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