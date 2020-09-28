В этой войне мы все солдаты: Заре Синанян обратился с призывом к армянскому народу

Главный уполномоченный по делам диаспоры Республики Армения Заре Синанян призвал армянский народ сплотиться вокруг дела защиты Родины. Как сообщает «Арменпресс», видеообращение Синаняна опубликовано на официальной странице Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры в Facebook.

“Дорогие братья и сестры, враг в очередной раз объявил войну армянскому народу, напав на наш родной Арцах. Цель врага - лишить нас нашей Родины, лишить нас последней частички нашей исторической родины, уничтожить нас или сделать людьми без гражданства. Враг и его известный покровитель, его старший брат-убийца, вновь недооценили нашу силу, нашу стойкость, нашу любовь к Родине. Их ожидает упорное сопротивление и справедливый гнев всего армянства, всего армянского мира”, - отметил Синанян.

Заре Синанян добавил, что в этой войне мы все солдаты, каждый из нас играет большую роль, и настал момент, когда каждый по-своему, по мере своих возможностей должен защищать нашу нацию и землю.

“Наши Вооруженные силы сильны и в тяжелых боях защищают наши родные границы, наш народ. Мы тоже, объединившись вокруг защиты Родины, должны приближать неизбежный момент нашей победы. Мои дорогие, давайте встанем на защиту нашей Родины, нашей Армии, армянского солдата и победим все вместе. Наш суд справедлив, вместе мы сильны, Бог на нашей стороне, ничто, никто, ни Турция, ни сирийские наемники не смогут спасти Азербайджан, Алиева от нашего сурового, неудержимого наказания. Слава нашей Армии, слава нашему государству, слава Армении, слава армянскому народу!”, - сказал Заре Синанян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.