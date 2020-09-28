Конгрессмен США Фрэнк Паллоне осудил военную эскалацию Азербайджана и Турции в Арцахе

Конгрессмен США Фрэнк Паллоне осудил развязанную Азербайджаном и Турцией эскалацию военных действий в отношении Арцаха. «Арменпресс» сообщает со ссылкой на “Голос Америки”, Паллоне отметил, что необходимо предпринять все шаги для привлечения двух государств-агрессоров к ответственности.

“На протяжении месяцев президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увеличивали свою боевую риторику и провокационные действия в отношении Арцаха и Армении. Комитет Конгресса по армянским вопросам последовательно призывает Госдепартамент предпринять шаги для деэскалации этой опасной ситуации и привлечения агрессоров - Азербайджана и Турции к ответственности за их дестабилизирующие действия”, - написал Паллоне.

Конгрессмен добавил, что США играют важную роль в предотвращении этого насилия, и они должны действовать быстро и решительно, чтобы остановить агрессию.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.