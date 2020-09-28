Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что крайне обеспокоен возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ООН, он осудил использование силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей и последствиями этих событий для гражданского населения.

«Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», - говорится в заявлении Гутерриша.

Антониу Гутерриш отметил важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и заявил о своей поддержке их работы. Он настоятельно призвал обе стороны к тесному сотрудничеству с ними «в целях срочного возобновления диалога без каких-либо предварительных условий».

Генсек ООН также сообщил, что проведет разговор как с президентом Азербайджана, так и с премьер-министром Армении.