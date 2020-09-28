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Глава МИД Арцаха считает опасным вовлеченность Турции в азербайджанскую агрессию

Глава МИД Арцаха считает опасным вовлеченность Турции в азербайджанскую агрессию

Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян считает опасным для региона участие Турции в военных действиях, развязанных Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся 28 сентября пресс-конференции Маилян отметил, что Турцию следует держать подальше от проводимых операций.

«Вовлеченность Турции содержит много опасных элементов. Турцию нужно держать в стороне от всех этих процессов, потому что это может существенно изменить геополитическую ситуацию в нашем регионе», - сказал Маилян.


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