Минобороны опубликовало имена погибших военнослужащих

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в Facebook имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии:

Арзуманян Асмик, 1985 г.р.

Варданян Лерник, 1978 г.р.

Минасян Георгий, 1979 г.р.

Хачатрян Овик, 1990 г.р.

Мнацаканян Ашот, 1979 г.р.

Арутюнян Агсен, 1997 г.р.

Мардиян Арсен, 1999 г.р.

Галстян Рубен, 2000 г.р.

Торосян Давид, 2001 г.р.

Филипосян Тарон, 2000 г.р.

Григорян Маис, 2001 г.р.

Хлгатян Гарник, 2001 г.р.

Саакян Эрик, 2001 г.р.

Маргарян Карен, 2000 г.р.

Оганян Давид, 2000 г.р.

Барсегян Вреж, 2001 г.р.

Мы приносим соболезнования родным погибших, разделяем тяжелую боль утраты», - как сообщает Арменпресс, написала Степанян.