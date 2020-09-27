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ВС Арцаха наносят противнику большие потери в живой силе и технике

ВС Арцаха наносят противнику большие потери в живой силе и технике

Министерство обороны Арцаха представило последние данные о боевых действиях на линии соприкосновения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, боевые действия по всей линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана продолжаются.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними задачу, нанося противнику большие потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.


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