ВС Арцаха наносят противнику большие потери в живой силе и технике

Министерство обороны Арцаха представило последние данные о боевых действиях на линии соприкосновения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, боевые действия по всей линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана продолжаются.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними задачу, нанося противнику большие потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.