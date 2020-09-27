Потери Азербайджана: 4 вертолета, 27 БПЛА, 33 танка и БМП, 2 инженерных бронетранспортера

Минобороны Арцаха представило последние данные о потерях противника. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, в заявлении говорится:

«По достоверным данным соответствующих служб Армии обороны Арцаха потери азербайджанских вооруженных сил составляют:

4 вертолета, 27 беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударные беспилотники, 33 танка и БМП, 2 инженерных бронетранспортера».