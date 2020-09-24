Первый резидентный посол Швеции вручил верительные грамоты президенту Армении

Новоназначенный посол Королевства Швеция в Республике Армения Патрик Свенсон 24 сентября вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

«Я рад быть первым резидентным послом Швеции в Армении», - сказал Патрик Свенсон, передав президенту Армении приветствия и добрые пожелания короля и правительства Швеции. Новоназначенный посол сказал, что приложит усилия для развития и расширения армяно-шведских отношений высокого уровня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла с началом дипломатической службы в нашей стране, пожелал ему плодотворной деятельности и выразил уверенность, что своим опытом он будет служить ещё большему укреплению двусторонних отношений в различных сферах.

Говоря о приоритетах своей повестки дня, посол Свенсон отметил важность углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что он ожидает увидеть больше шведских компаний в Армении.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по разным направлениям. Президент Саркисян особо выделил сотрудничество в области информационных технологий, отметив, что Швеция имеет большие успехи и хорошие традиции в этой сфере. Президент Саркисян подчеркнул важную роль новейших технологий для будущего Армении. В этом контексте он коснулся президентской инициативы АТОМ, направленную на развитие технологий и науки в нашей стране, а также возможного сотрудничества со шведскими компаниями в ее рамках.