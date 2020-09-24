Армянские и российские силы действовали координированно: учения “Кавказ-2020”

В рамках стратегических командно-штабных учений “Кавказ-2020” на полигоне “Алагяз” прошел стрелковый этап, в ходе которого военнослужащие ВС Армении напали на условного противника. В учениях приняли участие подразделения Вооруженных сил Армении и Южного военного округа РФ.

Как сообщает Арменпресс, командующий армяно-российской Объединенной группировкой войск генерал-майор Тигран Парванян сообщил журналистам, что итоги учений будут подведены чуть позже.

Фото: Геворга Перкуперкяна

“Учения начались 21 сентября и продлятся до 26 сентября. Сегодня закончился стрелковый этап, некоторые военнослужащие будут поощрены. Жду отчетов командиров подразделений”, - сказал Парванян, добавив, что военнослужащие хорошо выполнили поставленные перед ними задачи.

По его словам, в ходе учений условный противник “нарушил” границу, армянская сторона “отбросила” противника и “восстановила” государственную границу.

Говоря о важности проведения совместных армяно-российских учений, генерал-майор сказал, что это дает возможность действовать в составе военной группировки под одним командованием.

Артиллерийские подразделения двух стран огнем из боевых орудий самоходных гаубиц “Гвоздика” и буксируемых минометов “Сани” с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки нанесли поражение целям условного противника на дальности до 5 км с закрытых огневых позиций.

Экипажи танков в ходе практических розыгрышей применили боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе сирийский, уничтожения бронетехники и наиболее важных объектов условного противника с использованием тактических приемов “танковая карусель”, “кочующий танк” и “танк разведчик”.

Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ “Кавказ-2020” в Армении привлечено около 1,5 тыс. человек и задействовано до 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.