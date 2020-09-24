Полотна великих итальянских живописцев XVIII века временно украсят резиденцию президента Армении

Полотна великих итальянских живописцев XVIII века Джованни Антонио Каналя (Каналетто), Бернардо Беллотто, Франческо Гварди и Микеле Мариески временно украсят резиденцию президента Республики Армения. На четырех полотнах, включенных в эксклюзивную выставку, изображена площадь Сан-Марко в Венеции в уникальной интерпретации.

Как сообщает Арменпресс, на торжественном открытии выставки, состоявшемся 24 сентября, президент Армении Армен Саркисян отметил, что коллекция была привезена в Армению при поддержке президента Италии Серджо Маттареллы, который является не только уважаемым юристом, прекрасным лектором, ученым, но и большим ценителем искусства.

«Эта выставка на самом деле двусторонняя. Согласно договоренности, мы организуем выставку в резиденции президента Италии. Надеемся, что выставка откроется в этом году, когда, согласно договоренности, президент Армении совершит государственный визит в Итальянскую Республику. Планирую отвезти с собой около десяти полотен, произведений наших величайших мастеров. Мы не можем выставляться в Италии, не взяв с собой одну из картин Айвазовского, работ Мартироса Сарьяна, Коджояна и других известных художников», - сказал Саркисян, добавив, что планируется представить картины не только из Национальной галереи Армении, но и из частных коллекций.

Фото: Айка Манукяна

Коснувшись итальянской выставки, президент подчеркнул, что здесь представлены картины международного значения. «Полотна связаны с городом, который нам всем очень близок. Речь идет о Венеции. Она близка нам по многим причинам. Венеция близка нам не только из-за Конгрегации мхитаристов. Армянские купцы веками были связаны с Венецией. По сей день у нас там огромное присутствие. При Венецианском университете есть центр арменоведения, многие известные имена связаны с Венецией, итальянские преподаватели, архитекторы, искусствоведы, знакомые с армянской архитектурой и инженерией, написали много книг и статей. Поэтому в каком-то смысле Венеция - это тоже армянский город», - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент высоко оценил роль Чрезвычайного и Полномочного посла Итальянской Республики в Армении Винченцо Дель Монако в организации выставки, отметив, что посол прекрасно представляет Итальянскую Республику в Армении. «Если Венеция - в каком-то смысле армянский город, то посол Итальянской Республики также в каком-то смысле армянский посол, так как тепло и преданность, которые вы проявляете к Армении, заслуживают очень высокой оценки», - заключил президент.

В беседе с корреспондентом Арменпресс Винченцо Дель Монако подчеркнул, что всегда уделяет большое внимание культуре в армяно-итальянских отношениях и всегда видит большую готовность со стороны властей Армении, особенно президента.

Говоря о представленных на выставке полотнах, он сказал, что они выбраны не случайно. «Все четыре произведения относятся к XVIII веку и изображают площадь Сан-Марко. Этот период был выбран не случайно, так как он был очень важен для армяно-итальянских отношений. Именно тогда отец Мхитар поселился на острове Святого Лазаря в Венеции», - сказал он.

Посол сообщил, что все четыре работы и все четыре художника очень близки своими историями: все они носители европейской истории, истории, которая распространяется в Италии, Великобритании, Германии, Польше. Таким образом, мы сочли правильным организовать такую выставку», - подчеркнул Винченцо Дель Монако.