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Полотна великих итальянских живописцев XVIII века временно украсят резиденцию президента Армении

Полотна великих итальянских живописцев XVIII века временно украсят резиденцию президента Армении

Полотна великих итальянских живописцев XVIII века Джованни Антонио Каналя (Каналетто), Бернардо Беллотто, Франческо Гварди и Микеле Мариески временно украсят резиденцию президента Республики Армения. На четырех полотнах, включенных в эксклюзивную выставку, изображена площадь Сан-Марко в Венеции в уникальной интерпретации.

Как сообщает Арменпресс, на торжественном открытии выставки, состоявшемся 24 сентября, президент Армении Армен Саркисян отметил, что коллекция была привезена в Армению при поддержке президента Италии Серджо Маттареллы, который является не только уважаемым юристом, прекрасным лектором, ученым, но и большим ценителем искусства. 

«Эта выставка на самом деле двусторонняя. Согласно договоренности, мы организуем выставку в резиденции президента Италии. Надеемся, что выставка откроется в этом году, когда, согласно договоренности, президент Армении совершит государственный визит в Итальянскую Республику. Планирую отвезти с собой около десяти полотен, произведений наших величайших мастеров. Мы не можем выставляться в Италии, не взяв с собой одну из картин Айвазовского, работ Мартироса Сарьяна, Коджояна и других известных художников», - сказал Саркисян, добавив, что планируется представить картины не только из Национальной галереи Армении, но и из частных коллекций.

Фото: Айка Манукяна

Коснувшись итальянской выставки, президент подчеркнул, что здесь представлены картины международного значения. «Полотна связаны с городом, который нам всем очень близок. Речь идет о Венеции. Она близка нам по многим причинам. Венеция близка нам не только из-за Конгрегации мхитаристов. Армянские купцы веками были связаны с Венецией. По сей день у нас там огромное присутствие. При Венецианском университете есть центр арменоведения, многие известные имена связаны с Венецией, итальянские преподаватели, архитекторы, искусствоведы, знакомые с армянской архитектурой и инженерией, написали много книг и статей. Поэтому в каком-то смысле Венеция - это тоже армянский город», - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент высоко оценил роль Чрезвычайного и Полномочного посла Итальянской Республики в Армении Винченцо Дель Монако в организации выставки, отметив, что посол прекрасно представляет Итальянскую Республику в Армении. «Если Венеция - в каком-то смысле армянский город, то посол Итальянской Республики также в каком-то смысле армянский посол, так как тепло и преданность, которые вы проявляете к Армении, заслуживают очень высокой оценки», - заключил президент.

В беседе с корреспондентом Арменпресс Винченцо Дель Монако подчеркнул, что всегда уделяет большое внимание культуре в армяно-итальянских отношениях и всегда видит большую готовность со стороны властей Армении, особенно президента.

Говоря о представленных на выставке полотнах, он сказал, что они выбраны не случайно. «Все четыре произведения относятся к XVIII веку и изображают площадь Сан-Марко. Этот период был выбран не случайно, так как он был очень важен для армяно-итальянских отношений. Именно тогда отец Мхитар поселился на острове Святого Лазаря в Венеции», - сказал он.

Посол сообщил, что все четыре работы и все четыре художника очень близки своими историями: все они носители европейской истории, истории, которая распространяется в Италии, Великобритании, Германии, Польше. Таким образом, мы сочли правильным организовать такую выставку», - подчеркнул Винченцо Дель Монако.


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