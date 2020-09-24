Этюды Егише Тадевосяна, невыставленные ранее, будут представлены в новом выставочном зале

“Тадевосян создал свои замечательные этюды, в которых есть настоящие жемчужины искусства. У него было тонкое чувство цвета. Он был близок принципам импрессионизма, умел чистыми световыми, цветовыми вибрациями отражать в маленьких этюдах уютные уголки родной природы”.

Так Мартирос Сарьян охарактеризовал одного из крупнейших мастеров армянского изобразительного искусства - Егише Тадевосяна, 150-летие которого мы отмечаем в этом году.

В связи с юбилеем художника 25 сентября в Вагаршапате пройдет фестиваль, посвященный Тадевосяну, в рамках которого в музее филиала Национальной картинной галереи Армении Мгера Абегяна состоится торжественное открытие именного выставочного зала Егише Тадевосяна. А на стене отцовского дома художника, на улице Р. Меликяна состоится открытие мемориальной доски, установленной при содействии мэрии Эчмиадзина.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор Национальной картинной галереи Армении Марина Акопян сказала, что в новом выставочном зале будет экспозиция, охватывающая около 50 уникальных живописных и графических работ.

Она подчеркнула, что помимо этюдов и крупномасштабных полотен, на выставке будет представлен и богатый памятный материал - уникальные фотографии, имеющие историческую ценность, фрагменты эпистолярного наследия художника, его личные вещи и другие ценные экспонаты.

“В армянском изобразительном искусстве Тадевосян-этюдист - особое явление. В 2015 году в Национальной галерее мы организовали ретроспективную выставку эскизов художника, посвященную 145-летию Тадевосяна. Практически полностью частная коллекция, представленная впервые на выставке, включала около 30 небольших этюдов разных лет, более 100 эскизов, уникальные витражи. Основная цель теперешней нашей выставки - раскрыть и обобщить уникальный метод реализации идеи художника”, - подчеркнула Акопян.

Большинство экспонатов, которые десятилетиями хранились в музейных подвалах, выставляются впервые. Картина “Наша улица в Вагаршапате”, из постоянной экспозиции Национальной галереи, имеет символическое значение. Говоря об открытии мемориальной доски, Акопян рассказала, что за это время в результате исследований была открыта и частично сохранившаяся внешняя стена отцовского дома художника, которой при содействии Министерства НОКС и Службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников дан статус памятника местного значения. Картина “Наша улица в Вагаршапате” изображает стену отцовского дома и старого деда, сидящего у деревянной двери, на пороге дома в узкой улочке, типичной в старом Эчмиадзине.

Егише Тадевосян оставил огромное художественное наследие, но есть работы, которые были для него ключевыми. Особо Акопян выделяет картину “Гений и толпа”, идея которой основана на конфликте прогрессивной, мыслящей личности и благодушного общества, идей и невежества. В образа гения в многочисленных зарисовках в тетрадях был Бетховен, но, подведя итоги, Тадевосян создал собирательный образ, свободный от какой-либо индивидуализации. Внимание посетителей всегда привлекает и другое полотно. Это работа “Христос и фарисеи”, на которой художник изобразил Христа в человеческом гневе, с глазами, полными гнева. Следует отметить, что на выставке вместе с готовым полотном впервые будут представлены и два эскиза из множества предварительных”, - заключила Акопян.

Анжела Амбарцумян