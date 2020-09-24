Тигран Хачатрян представил подробности программы содействия туристической транспортной сфере

С 24 сентября вступает в силу 25-ое антикризисное мероприятие правительства по содействию туристско-транспортной сфере. Как сообщает «Арменпресс», об этом, на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По словам министра экономики Тиграна Хачатряна, бенефициарами программы будут те транспортные компании, которые в течение 2019 года получали больше доходов от организаций, действующих в сфере туризма. “То есть это компании, выполнявшие заказы гостиниц, услуги которых были адресованы туроператорам или делали такие заказы, по которым платежи поступали со счетов иностранных граждан или организаций. По крайней мере, 50% дохода должны быть от этих трех клиентов. Содействием программы могут воспользоваться компании, созданные до 1 января 2019 года”, - сказал министр.

Следующим условием является то, что они получат содействие только для выплаты процентов по кредитам, полученным на покупку автомобилей. “То есть, если эти организации брали кредиты у банков или лизинговых компаний на покупку автобусов, и получили этот кредит до 31 марта 2019 года включительно, проценты, начисленные в этой части, будут частично оплачены государством. Следующим основным условием является то, что правительство должно помочь выплатить 75% этих процентов, а коммерческий банк вместе со своим заемщиком должен прийти к соглашению о том, что сумма выплаты по кредиту должна быть отложена до марта 2021 года включительно. По остальным 25% процентам должны договориться заемщик и банк”, - отметил министр, добавив, что потенциальные бенефициары электронным путем уже могут представить заявки на эту программу. Крайний срок подачи заявок - 10 октября.