Технический контроль на дорогах Армении будет проводить французская компания

Правительство “EGIS INTERNATIONAL”, компании, зарегистрированной во Франции, разрешило осуществлять вид деятельности, подлежащий лицензированию. Как передает «Арменпресс», решение было принято, исходя из обоснования проекта, неотложной необходимостью в закупке услуг по техническому контролю за строительными работами ряда транспортных объектов. Министерству территориального управления и инфраструктур Республики Армения разрешено приобрести услуги технического контроля качества автомобильных дорог от международных компаний, предоставляющих инженерные услуги, по процедуре закупки у одного лица.

“В соответствии с требованиями указанного решения между Министерством территориального управления и инфраструктур и компанией “Эгис Интернейшнл” заключен Договор “О государственной закупке услуг по техническому контролю для нужд государства”, согласно которому компания “Эгис Интернейшнл” должна осуществлять технический контроль качества строительства ряда транспортных объектов, предусмотренных вышеуказанным решением.

Согласно французскому законодательству, компания “Эгис Интернейшнл” имеет право заниматься инженерной деятельностью, в том числе и в сфере градостроительства и транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что компания “Эгис Интернейшнл” получит право заниматься видом деятельности “Технический контроль качества строительства”, что позволит в установленном законодательством Республики Армения порядке выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Договора”, - говорится в обосновании.