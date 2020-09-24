Потушен пожар, возникший в школе села Налбандян

В Армавирский региональный центр кризисного управления 24 сентября в 03:45 поступил сигнал, что в школе села Налбандян возник пожар. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Армении.

На место происшествия выехали две пожарные бригады пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на 2-м этаже трехэтажной школы.

Пожар был локализован в 04:30, потушен в 05:07. Сгорела мебель в учительской комнате школы.