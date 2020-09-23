АБР предоставит Армении грант в размере $2 млн на борьбу с COVID-19

Правительство Республики Армения получит грант в размере 2 миллионов долларов в рамках грантового соглашения «Программа реагирования на COVID-19» между Республикой Армения и Азиатским банком развития. Как сообщает Арменпресс, вопрос об одобрении грантового соглашения включен в повестку дня заседания правительства 24 сентября.

Согласно обоснованию, средства гранта будут использованы для оказания первичной медицинской помощи населения, пострадавшего от эпидемии коронавируса (COVID-19), в частности, на приобретение средств индивидуальной защиты, тестов, общих медицинских принадлежностей и других необходимых средств.

«Принимая во внимание статистику распространения эпидемии COVID-19 в Республике Армения, подписание грантового соглашения имеет жизненно важное значение для финансирования программ профилактики пандемии», - говорится в обосновании.