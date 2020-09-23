Премьер-министр Армении провел прощальную встречу с послом КНР

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китая в Армении Тяна Эрлуна, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр поблагодарил посла за вклад в развитие армяно-китайских отношений своей активной деятельностью и отметил, что за время его пребывания в должности сотрудничество между двумя странами в различных направлениях было тесным и эффективным. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении и укреплении сотрудничества с Китаем. По словам премьер-министра, хорошей основой для этого являются его переговоры в Пекине в прошлом году с председателем и премьером Госсовета Китайской Народной Республики.

Тянь Эрлун поблагодарил премьер-министра и правительство Армении за сотрудничество, добавив, что китайская сторона также заинтересована в расширении политических, экономических и гуманитарных связей с Арменией. По словам посла, в последние годы увеличился товарооборот между двумя странами, расширились гуманитарные связи. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы будет реализован большой потенциал двустороннего сотрудничества, основой чему является воля правительств Армении и Китая.

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в сферах дорожного строительства, развития инфраструктуры, туризма, здравоохранения, образования и реализации новых программ.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил китайскую сторону за передачу нашей стране 200 машин скорой помощи.