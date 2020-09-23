Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Эйфелеву башню закрыли из-за угрозы взрыва

Эйфелеву башню закрыли из-за угрозы взрыва

Посетители и сотрудники Эйфелевой башни были временно эвакуированы после звонка неизвестного, угрожавшего взорвать монумент. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в среду в Компании по эксплуатации Эйфелевой башни (Sete).

"Сегодня утром была объявлена эвакуация после анонимного звонка в полицию. Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки", - сообщил представитель организации. Собеседник агентства не смог уточнить, как долго продлится инспекция.

Как убедился корреспондент ТАСС, территория вокруг монумента по-прежнему оцеплена полицией. Охрану периметра обеспечивают вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации