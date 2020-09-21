Своими действиями мы ежедневно должны утверждать необратимость нашего суверенитета: Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил поздравительное послание в связи с Днем независимости. «Арменпресс» представляет послание председателя Национального собрания Республики Армения.

"Дорогие граждане Республики Армения, дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с 29-ой годовщиной Независимости Республики Армения!

Референдум независимости, проведенный в этот день в 1991 году, природной территории, на которой мы, армяне, жили, и будем жить, и называли ее своей родиной, де-юре придал особое значение. После 21 сентября мы не просто армяне, мы граждане Республики Армения, которые проживают в Республике Армения, и эта территория является Родиной.

Нам дана историческая возможность стать одним из примерно двухсот народов, которые имеют возможность жить и творить в независимом государстве. Своими действиями мы должны ежедневно утверждать необратимость нашего суверенитета, мы должны заново открывать право на независимую Армению и использовать свои лучшие качества во славу единой Республики Армения”.