Да здравствует свободная, демократическая Армения! Глава МИД Литвы поздравил с Днем независимости

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкджикус поздравил с 29-летием независимости Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», глава МИД Литвы сделал запись на армянском языке в своем микроблоге в Twitter.

“Да здравствует свободная демократическая европейская Армения. Наши народы знают истинную ценность свободы и демократии. Я рассчитываю на дальнейшее расширение связей между нашими странами”, - написал Линкус.

21 сентября Третья Республика Армения отмечает 29-ю годовщину своей независимости. 29 лет назад армянский народ на референдуме сказал решительное “да” независимости Армении. При 95% -ом участии взрослого населения Армении 99,5% избирателей дали положительный ответ на вопрос “Согласны ли Вы, что Республика Армения станет демократическим независимым государством за пределами СССР?”. Спустя два дня, 23 сентября, Верховный совет страны объявил Армению независимой суверенной республикой.