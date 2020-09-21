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Статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро расцветится изображениями Армении

Статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро расцветится изображениями Армении

По инициативе посольства Республики Армения в Бразилии и почетного консульства Республики Армения в Сан-Паулу вечером 21 сентября на знаменитой статуе Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро будет показан видеоряд, представляющий Армению и ее историю и культуру.

Как передает «Арменпресс», мероприятие призвано отметить 29-ю годовщину независимости Армении и 100-ю годовщину установления дипломатических отношений между Первой Республикой Армения и Бразилией.

Автор красочного шоу - ведущий специалист Бразилии в области аудиовизуального искусства Жодели Ларшер.


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