Статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро расцветится изображениями Армении
10:00, 21 Сентябрь, 2020
По инициативе посольства Республики Армения в Бразилии и почетного консульства Республики Армения в Сан-Паулу вечером 21 сентября на знаменитой статуе Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро будет показан видеоряд, представляющий Армению и ее историю и культуру.
Как передает «Арменпресс», мероприятие призвано отметить 29-ю годовщину независимости Армении и 100-ю годовщину установления дипломатических отношений между Первой Республикой Армения и Бразилией.
Автор красочного шоу - ведущий специалист Бразилии в области аудиовизуального искусства Жодели Ларшер.
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