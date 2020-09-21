Армен Григорян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян направил поздравительное послание по случаю 29-й годовщины независимости. «Арменпресс» представляет послание секретаря Совета безопасности.

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с годовщиной Независимости Республики Армения.

Около трех десятилетий назад мы подтвердили нашу волю к суверенному, независимому государству, став гарантом нашей собственной безопасности, нашим источником процветания. Кроме того, суверенная и независимая Армения стала воплощением единства Арцаха и рассеянного по всему миру армянства.

Независимость - не даруемая ценность, она завоевывается. Мы не только завоевали свою независимость, но и были вынуждены добиваться своей свободы в тяжелейших условиях. Землетрясение, развал Советского Союза, Арцахская война были серьезными испытаниями, но армянский народ благодаря своей собирательной мудрости сумел с честью преодолеть этот тяжелый путь и даже одержать большие победы.

И сегодня нынешняя независимая, суверенная, крепкая, защищенная и демократическая Армения является гарантом могущества и вечности государственности будущих поколений.

С праздником, армянский народ!”.