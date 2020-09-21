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Армен Григорян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении

Армен Григорян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян направил поздравительное послание по случаю 29-й годовщины независимости. «Арменпресс» представляет послание секретаря Совета безопасности.

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с годовщиной Независимости Республики Армения.

Около трех десятилетий назад мы подтвердили нашу волю к суверенному, независимому государству, став гарантом нашей собственной безопасности, нашим источником процветания. Кроме того, суверенная и независимая Армения стала воплощением единства Арцаха и рассеянного по всему миру армянства.

Независимость - не даруемая ценность, она завоевывается. Мы не только завоевали свою независимость, но и были вынуждены добиваться своей свободы в тяжелейших условиях. Землетрясение, развал Советского Союза, Арцахская война были серьезными испытаниями, но армянский народ благодаря своей собирательной мудрости сумел с честью преодолеть этот тяжелый путь и даже одержать большие победы.

И сегодня нынешняя независимая, суверенная, крепкая, защищенная и демократическая Армения является гарантом могущества и вечности государственности будущих поколений.

С праздником, армянский народ!”.


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