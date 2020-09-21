Армяне всего мира отмечают 29-ю годовщину независимости Армении

Третья Республика Армения 21 сентября отмечает 29-ю годовщину своей независимости. 29 лет назад армянский народ посредством референдума высказал свое решительное “да” независимости Армении. 95% избирателей совершеннолетнего населения Армении на вопрос: “Согласны ли Вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР”, дали положительный ответ. Спустя два дня, 23 сентября, Верховный совет страны провозгласил Армению независимой, суверенной республикой.

Этому важнейшему празднику национального календаря Армении предшествовало 23 августа 1990 года, когда было положено начало процессу утверждения независимой государственности. Новоизбранный Верховный совет Армении на первой же сессии принял Декларацию “О независимости Армении”. Парламент республики тем самым провозгласил начало процесса утверждения независимой государственности. Спустя день после принятия Декларации, 24 августа, Верховный совет Армянской ССР решил переименовать армянскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Армения, а действующий Верховный совет двенадцатого созыва считать Верховным советом Республики Армения первого созыва.

Провозглашение независимой Армении положило начало истории Третьей Республики Армения.

Уже 29 лет на территории Армении действуют Конституция и Законы Республики Армения. Для всех граждан, проживающих на территории Республики Армения, устанавливается гражданство Республики Армения. Все армянство диаспоры имеет право на гражданство Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», первая Конституция Третьей республики была принята 5 июля 1995 года всенародным референдумом. Действующая Конституция была принята 6 ноября 2015 года, вновь также в результате всенародного референдума. Флаг Республики Армения - триколор с цветами: красный, синий, абрикосовый, герб независимой Армении - герб Первой Республики Армения, просуществовавшей с 1918 по 1920 гг. Авторы герба - архитектор Александр Таманян и художник Акоп Коджоян. Гимн Армении - также гимн Первой Республики Армения. Автор текста - Микаел Налбандян, музыка - Барсега Каначяна.

21 сентября - День национальной гордости. Вековая мечта армянского народа иметь Независимую родину в этот день стала реальностью.