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Спасатели потушили пожары на площади 7-8 га

Спасатели потушили пожары на площади 7-8 га

19 сентября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 17 звонков о пожарах на различных травянистых участках страны   площадью около 200 и более квадратных метров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью МЧС РА, в Ереване,  в административном районе Кентрон сгорело 2-5 гектаров, в административном районе Малатия-Себастия — 3000 квадратных метров, в административном районе Эребуни-Канакер-Зейтун — 3000 квадратных метров. на площади 2000 квадратных метров, 

в Арагацотнской области, на трассе Воскеваз-Воскеат — 1 га,

в Араратской области, в городе Арташат — 1000 квадратных метров, в городе Масис — 300 квадратных метров, в селе Аршат — 200 квадратных метров,

в Армавирской области, в городе Эчмиадзин — 1 га, 800 кв/м,

в Котайкской области, в городе Абовян —  300 квадратных метров, в городе Чаренцаван — 1 га, 800 квадратных метров, 500 квадратных метров, в селе Джрвеж — 700 квадратных метров,

в Тавушской области, в селе Мовсес—  1 га.

Спасатели потушили все пожары на вышеуказанных территориях общей площадью 7-8 га.

 


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