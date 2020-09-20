«Рома не смогла обыграть «Верону» в выездной игре — Мхитарян участвовал в игре
00:42, 20 Сентябрь, 2020
В первом туре чемпионата Италии по футболу «Рома» принимала «Верону».
Как передает Арменпресс, в первом тайме команды не использовали свои возможности, но преимущество было на стороне «Ромы». То же самое произошло и во втором тайме, где и «Рома», и «Верона» не смогли захватить ворота друг друга. Счет матча «Верона» - «Рома» - 0:0.
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.
Следующий матч «Рома» проведет 27 сентября — против туринского «Ювентуса».
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