«Рома  не  смогла обыграть «Верону» в  выездной  игре — Мхитарян участвовал в  игре

В первом туре чемпионата Италии по футболу «Рома» принимала «Верону».

Как передает Арменпресс, в первом тайме команды не использовали свои возможности, но преимущество было на стороне «Ромы». То же самое произошло и во втором тайме, где и «Рома», и «Верона» не смогли захватить ворота друг друга. Счет матча «Верона» - «Рома» - 0:0.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

Следующий матч «Рома» проведет 27 сентября — против туринского «Ювентуса».