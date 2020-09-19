Сторонники оппозиции проводят мирные акции в различных районах Минска

Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах Минска, Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, выходные дни в Белоруссии являются пиковыми с точки зрения численности массовых акций, проводимых как сторонниками действующей власти, так и ее противниками. На послеобеденное время в центре Минска назначен ставший уже традиционным протестный женский марш. Подобного рода акции в меньшем масштабе ожидаются также в течение дня и в других микрорайонах.

Во дворе на улице Червякова, который за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен", обстановка спокойная. Утром местные жители принялись обвешивать белыми и красными лентами металлическое ограждение по периметру детской площади, создавая таким образом подобие бело-красно-белого флага, одного из символов протестного движения в стране.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.