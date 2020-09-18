Премьер-министру представлены отчеты о деятельности инспекционных органов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются обсуждения отчетов о деятельности органов государственного управления на 2019-2020 гг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, впервые были обсуждены отчеты о выполнении подведомственных правительству органов. Премьер-министру сегодня были представлены отчеты о работах, осуществленных инспекционными органами здравоохранения и труда, образования и по надзору за рынком за 2019 год и первые 8 месяцев 2020 года.

Начальник Бюро по координированию работ инспекционных органов Артур Асоян сначала представил реализуемые в инспекционной сфере программы. Он отметил, что в 2018 г. в результате оптимизации 18 инспекций в рамках реформирования сферы сформировано 6 инспекционных органов. Последние являются подведомственными правительству органами, благодаря четкому разделению функций они независимыми от разрабатывающего политику органа, и нет конфликта интересов, как это было раньше. В качестве значительного достижения было представлено внедрение во всех инспекционных органах системы проверок, основанных на оценке рисков, в рамках которой плановые проверки проводятся с учетом степени рискованности хозяйствующих субъектов, а не на случайной основе.

По словам Асояна, в 2020 г. в рамках противоэпидемических мероприятий проведено около 81 тыс проверок, в результате выявленных нарушений приостановлена деятельность 5300 хозяйствующих субъектов. В настоящее время ведется работа по изменению критериев оценки эффективности инспекционных органов, совершенствованию законодательства, установлению общественного контроля и разработке эффективных механизмов внедрения современных технологий.

Руководитель Инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авагян представил осуществленные работы, отметив, что:

- в 2019 г. приобретено новое имущество и компьютерная техника, улучшены условия труда, эта проблема не решалась с 2017 года.

- Мегринский медико-санитарный контрольный пункт ИОЗТ расположен на новой территории, предоставленной на территории Мегринского таможенного поста, где созданы хорошие условия труда и есть участок для изоляции людей при симптомах, характерных для инфекционных заболеваний. Ведется строительство комнаты исследования на пропускном пункте в аэропорту “Звартноц”.

- в результате законодательных изменений, жалобы на нарушение прав работников во время ЧП отныне будут рассматриваться в ИОЗТ, полный контроль начнется с 2021 года. Планируется внедрение электронной системы представления жалоб.

- в 2019 г. возбуждено 1674 административных дела, что на 1466 больше соответствующего показателя 2018 года. 548 из 1674 дел касались выполнения требований санитарных правил и норм, предъявляемых к общественным туалетам на газо- и бензозаправочных станциях. В 2020 г. в период ЧП проведено 23144 проверки, возбуждено 710 административных дел.

- запущена горячая линия ИОЗТ и новый сайт https://hlib.am/, проведены масштабные информационные мероприятия.

- центральный и региональные офисы ИОЗТ будут иметь новые здания, что позволит сэкономить государственные средства, которые направляются на аренде.

Премьер-министр поинтересовался, способствовала ли проделанная в результате возбуждения дел работа качественному изменению в этом направлении. А.Асоян и А.Авагян отметили, что ИОЗТ сотрудничает с министерством территориального управления и инфраструктур, постоянно проводится инвентаризация общественных туалетов, в этой связи разработан и распространен пакет предложений.

Руководитель Инспекционного органа образования Александр Шагафян, коснувшись проделанной работы, отметил, что в ходе проверок в 2019 г. зафиксирована положительная динамика по результатам сданных учащимися письменных работ, средней единицы риска в результате проверок в сфере общего образования и количеству поступивших заявлений. Зафиксированы некоторые проблемы с комплектованием кадрами дошкольных, общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений.

В условиях ЧП было проведено 1086 проверок детских садов, а в 15 детских садах была приостановлена деятельность на несколько дней из-за нарушений. Был проведен электронный опрос для выяснения вовлеченности дистанционного образования: изучение опросников, заполненных 400 школами и 45 начальными и средними профессионально-техническими образовательными учреждениями, показало, что участие в дистанционном обучении составило 80 процентов. На обсуждение представлен законопроект “О государственном контроле в сфере образования”, который будет способствовать более эффективному государственному контролю за содержанием образования.

Премьер-министр Пашинян коснулся вопроса качества обучения в учебных заведениях и поинтересовался, какая работа ведется в этом направлении. Шагафян сообщил, что процесс осуществляется посредством задания письменных работ, концептуальной реформы института прослушивания уроков и оценки учебного процесса.

Учитывая ограниченные возможности и ресурсы, Инспекционный орган образования рассматривает возможность автоматизации процесса с помощью инновационных технологий.

Руководитель Инспекционного органа по надзору за рынком Армен Котолян представил результаты проверок непродовольственных товаров, обеспечения единства мерок и изделий из драгоценных металлов. По его словам, за отчетный период внесены изменения в законодательство, объем проверок был на 40% больше запланированного, проведено 743 проверки, зарегистрировано 503 нарушения. В частности:

- на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) продажа сейчас ведется в килограммах. В ходе осуществленных с мая 2019 года проверок не обнаружено случаев недозаправок.

- снято требование об информировании хозяйствующих субъектов за 3 рабочих дня до проверки соблюдения метрологических норм. В результате увеличилось количество выявлений неисправностей на заправочных станциях, уменьшилось количество жалоб на недозаправку.

Котолян также коснулся рисков в области автомобильного бензина и дизельного топлива, сжиженных углеводородов, игрушек, товаров для детей и подростков. Было отмечено, что раньше Инспекционный орган по надзору за рынком проверял только наличие соответствующего сертификата, но в результате усовершенствования законодательства теперь будет оцениваться соответствие продукта стандартам. Сейчас в оборот введен пакет предложений по ужесточению санкций за нарушения.

Премьер-министру была представлена подробная информация о возможностях проведения лабораторных исследований в рамках инспекционного органа. Были обсуждены вопросы, связанные с улучшением технического оснащения.

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, подводя итоги представленных отчетов, отметил, что с 2018 года проделана большая работа, особенно по части регулирования нормативно-правовой базы деятельности инспекционных органов, осуществляется позитивное сотрудничество Бюро по координированию работ инспекционных органов.