Айгепар получает новое дыхание: большинство домов в приграничном селе отремонтированы

Село Айгепар Тавушской области, которое несколько дней подвергалось артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана, сильно пострадало, но сегодня приграничная община обретает новую жизнь и новые краски.

Как сообщает Арменпресс, сейчас там ведутся реставрационные работы, крыши всех домов заменяются новыми красными металлопластиковыми листами.

По решению правительства в Айгепаре в настоящее время ведутся работы в 16 жилых домах. Параллельно с ремонтом домов в Айгепаре продолжается ремонт внутренних дорог села.

Во время тура для журналистов мы сразу заметили возбужденных, веселых детей, которые гуляют по асфальтированным дорогам на велосипедах и самокатах.

8-летний Раффи заявил, что собирается стать солдатом, как его отец, защищать границы Родины.

«Сейчас я хожу в школу и учусь хорошо. Когда я вырасту, обязательно стану солдатом. Мой отец тоже солдат. Он научил меня и двух моих сестер ничего не бояться», - сказал маленький мальчик и, глядя на своего друга, катающегося на велосипеде, поделился с нами своей тайной мечтой: он тоже хочет такой велосипед.

Чуть дальше от дома Раффи стояли еще трое детей: Вардуи, Сара и Самвел. 9-летняя Вардуи хочет отлично учиться и окончить школу. В будущем она хочет стать визажистом.

Я спрашиваю всех троих, не боятся ли они, когда стреляют, на что Вардуи сказала, что боится, Сара сделала отрицательный знак головой, а Самвел тут же крикнул: «Нет, я знаю, как защищаться», - сказал он, добавив, что хотел бы работать в Красном Кресте.

Мы вошли в один из домов села Айгепар, в дом бабушки Лиды, где были повреждены окна и стены. Госпожа Лида живет в этом доме со своим мужем. Буквально несколько дней назад ночью, когда они спали, обрушилась часть одной из стен.

«Снаряд упал во дворе соседнего дома, пострадал и наш дом. Приехали, отремонтировали крышу, за что им огромное спасибо. Они увидели разрушенные стены, надеюсь, их отремонтируют», - сказала бабушка Лида, добавив, что даже если они не отремонтируют их, она просто хочет мира.

Мы подошли к другому жителю Айгепара, Андранику Маргаряну, когда он укладывал стены гаража возле дома. Он сообщил, что полностью была повреждена крыша дома, однако дом уже был отремонтирован, а крыша - заменена.

«В момент обстрела нас не было дома, мы были в другом месте, я отвез жену и троих несовершеннолетних детей в безопасное место. Я живу в Айгепаре 35 лет, и эта ситуация сохраняется уже 30 лет. Мы строим свои дома сейчас, но я не знаю, что будет завтра», - откровенно сказал Андраник.

Помимо крыши дома были повреждены пол, мебель и стены кухни.

Фото: Татев Дурян

Подготовила Лилит Демурян

Фото Татев Дурян