Анна Акопян отправила подарки детям с онкологическими заболеваниями

Супруга премьер-министра Анна Акопян 18 сентября отправила подарки детям, проходящим лечение в гематологическом центре им. профессора Р. Йоляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

В связи с эпидемией супруга премьер-министра не смогла лично посетить гематологический центр и вручить подарки детям. В личных открытках, предназначенных малышам, Анна Акопян написала: “Я всегда буду рядом с тобой”.

Дети и молодые люди с онкологическими заболеваниями и болезнями крови продолжат находиться под опекой и поддержкой Анны Акопян.