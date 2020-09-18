Анна Акопян отправила подарки детям с онкологическими заболеваниями
16:31, 18 Сентябрь, 2020
Супруга премьер-министра Анна Акопян 18 сентября отправила подарки детям, проходящим лечение в гематологическом центре им. профессора Р. Йоляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.
В связи с эпидемией супруга премьер-министра не смогла лично посетить гематологический центр и вручить подарки детям. В личных открытках, предназначенных малышам, Анна Акопян написала: “Я всегда буду рядом с тобой”.
Дети и молодые люди с онкологическими заболеваниями и болезнями крови продолжат находиться под опекой и поддержкой Анны Акопян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен