Президент Арцаха обсудил с делегацией МИД Армении вопросы внешней политики

18 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Министерства иностранных дел Республики Армения во главе с генеральным секретарем Ваагном Меликяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся внешней политики.

Президент Арутюнян отметил важность тесной и скоординированной работы партнерских структур, подчеркнув необходимость реализации единой и согласованной внешней политики в деле противостояния общим вызовам.

В свою очередь, Ваагн Меликян поблагодарил президента за теплый прием, выразив уверенность, что организуемые в действующем формате встречи и обсуждения с коллегами из Арцаха будут способствовать обмену опытом и укреплению сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух армянских республик.