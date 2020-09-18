По состоянию на 18 сентября в Арцахе подтверждено 3 новых случая COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. Все зараженные из Степанаверта. Один контакт из ранее обнаруженного очага. У двух других инфекция была подтверждена в результате исследования при обращении в медучреждение. Проводятся соответствующие работы по выявлению очага инфекции и выяснению круга общения больных.

По сей день COVID-19 был подтвержден у 352 человек, 311 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 39 пациентв, в изоляции находится 79 человек. Врачи оценивают состояние 2 пациентов как тяжелое, 8 - средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 54 проб. Всего проведено 13 326 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 сентября, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 сентября до 22:00 12 октября включительно.

Лилит Демурян