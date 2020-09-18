В закрытых учреждениях культуры мероприятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мер

Из-за эпидемии в Армении, как и во всем мире, представители различных сфер искусства на протяжении нескольких месяцев были лишены общения со зрителями. Не действовали кинотеатры, концертные залы, театры, выставочные залы и ряд других учреждений культуры.

В связи с некоторым отступлением вируса проблемы сферы, кажется, получают решение. При организации мероприятий обязательными правилами являются ношение маски, сохранение социального расстояния, термометрия, дезинфекция и т. д.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян, говоря о предстоящей работе театров и концертных залов, сказал, что у них уже есть разрешение для проведения мероприятий в закрытых помещениях.

“Необходимо соблюдать все противоэпидемические меры - социальное расстояние, термометрию, дезинфекцию и ношение масок. В этом случае мы сможем осуществлять театрально-концертную деятельность в закрытых помещениях. В ближайшее время наши коллективы постепенно вернутся к нормальной работе”, - сообщил Хзмалян и добавил, что действует еще одно условие: закрытые помещения обязательно должны иметь вентиляционные системы.

Говоря о других реализуемых программах, замминистра сказал, что они пытаются не допустить невыполненных грантовых программ. “Мы заключили соглашению с организациями, выигравшими гранты, особенно по международным проектам. Согласно этому соглашению, те международные проекты, которые имеют проблемы с приглашением гостей из-за рубежа, направляют предусмотренные для этого ресурсы нашим творческим деятелям, нашим деятелям искусства. Таким образом мы поддерживаем наших деятелей искусства”, - подчеркнул он и напомнил, что в ноябре состоится долгожданный Международный кинофестиваль “Золотой абрикос”.

Возвращаясь к грантам, Хзмалян отметил, что у них есть заявки на гранты, направленные самозанятым деятелям искусства, обобщение ее окончательных результатов и осуществление рубрик, а также для основания молодежных образовательных и культурных центров в областях, подробности о которых они еще сообщат.

Решением правительства Республики Армения от 11 сентября, в условиях установления карантина, обусловленного эпидемией COVID-19, мероприятия, направленные на удовлетворение социальных, культурных, образовательных, спортивных или других развлекательных нужд: концерты, выставки, показы, театральные представления, иные образовательные мероприятия, если они не являются видами экономической деятельности, могут проводиться при условии участия в них не более 60 лиц.

Анжела Амбарцумян