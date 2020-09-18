Премьер-министр Армении поздравил еврейскую общину Армении в связи с праздником Рош ха-Шана

Премьер-министр Никол Пашинян направил еврейской общине Армении поздравительное послание в связи с еврейским Новым годом - Рош ха-Шана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Дорогие представители еврейской общины Армении!

Горячо поздравляю Вас с еврейским Новым годом - Рош ха-Шана.

Сегодня еврейская община Армении, так и весь народ Израиля отмечают прекрасный праздник, символизирующий начало Нового года. Пусть этот Новый год станет годом мира, благополучия и прогресса. И пусть в соответствии с новыми реалиями продолжат укрепляться и развиваться вековые связи между нашими народами!

Еще раз поздравляя Вас с Рош ха-Шана, желаю нашим еврейским соотечественникам крепкого здоровья и всех благ”.