Парламент Армении принял проект, касающийся физических лиц, действующих в сфере микропредприятий

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный депутатом от фракции “Процветающая Армения” Микаелом Мелкумяном. Проектом закона предлагается расширение круга физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, действующими в сфере микропредприятий и занимающимися определенной деятельностью, в том числе услугами по уборке дома. Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения на заседании НС получил 115 голосов “за”, 5 воздержавшихся.

При представлении проекта Мелкумян напомнил, что в приложении 3 к Налоговому кодексу классифицированы физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и действующими в сфере микропредприятий. В этом списке много профессий, например, ведущие мероприятий, репетиторы, кузнецы, сапожники, специалисты по ремонту одежды. В проекте депутат в этот список добавил и другие специальности: ремонтные работы квартир, ремонт и монтаж систем внутреннего водоснабжения, водоотвода и отопления, изготовление и ремонт ключей, в том числе электронных, услуги маникюра и парикмахерского дела, внутренний монтаж и обслуживание электрических проводов, внутренний ремонт и обслуживание музыкальных инструментов, уборка дома, служба нянь для детей и сиделок для взрослых.

Анна Григорян