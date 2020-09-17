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Пашинян проводит встречу с участием министров и губернаторов

Пашинян проводит встречу с участием министров и губернаторов

В центральном офисе партии «Гражданский договор» стартовала встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, во встрече принимают участие министры, губернаторы, депутаты фракции «Мой шаг».

Перед входом в офис партии спикер НС Арарат Мирзоян сообщил журналистам, что это текущая встреча, текущее обсуждение. Другие подробности повестки дня пока не известны.


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