Пашинян проводит встречу с участием министров и губернаторов

В центральном офисе партии «Гражданский договор» стартовала встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, во встрече принимают участие министры, губернаторы, депутаты фракции «Мой шаг».

Перед входом в офис партии спикер НС Арарат Мирзоян сообщил журналистам, что это текущая встреча, текущее обсуждение. Другие подробности повестки дня пока не известны.