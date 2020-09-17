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В центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева прогремел взрыв

Взрыв прогремел в ресторане на Андреевском спуске в центре Киева, предварительно известно о двух пострадавших. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило издание "Киев оперативный".

"Около 16.00 произошел взрыв в ресторане "Канапа" (Андреевский спуск, 19). По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Двух пострадавших госпитализировали", - сообщается в Telegram-канале издания.

Два человека пострадали в результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве, передает в четверг пресс-служба полиции украинской столицы.

"Предварительно, в результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва", - сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

"По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва", - подчеркнули в полиции.


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