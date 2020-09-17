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Обсужден вопрос повторного продления срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС

Обсужден вопрос повторного продления срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС

В формате видеоконференции состоялось совещание ЗАО “Атомная электростанция Армении” и АО “Росатом Сервис”. В ходе видеоконференции был обсужден вопрос повторного продления срока эксплуатации энергоблока № 2 (после 2026 года).

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения на сайте атомной электростанции Армении.

В сообщении отмечается, что со вступительным словом выступили и. о. генерального директора ЗАО “Атомная электростанция Армении” Эдуард Мартиросян и генеральный директор АО “Росатом Сервис” Евгений Салков.

Были обсуждены промежуточные результаты работ, осуществленных по программе продления срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС в течение 2020 года и план работ по модернизации оборудования и систем в течение 2021 года:

  • Система аварийного охлаждения активной зоны;
  • Реконструкция реактора;
  • Надежная система питания.

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