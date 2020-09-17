В рамках грантовых программ государственного содействия финансирование получат 64 ИТ-компании

Сохранить рабочие места, содействовать компаниям, выпускающим новые продукты. Министерство высокотехнологичной промышленности подводит итоги первого и второго грантового мероприятия государственного содействия. На пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Виктория Погосян отметила, что компании сферы были довольно активны в процессе подачи заявок.

“По первой программе получено 141 заявка, из которых были рассмотрены 117. С 23 компаниями министерство заключит грантовый контракт, так как эти компании соответствовали всем необходимым критериям. На реализацию идей этим организациям будет выделено около 227 млн драмов. По второй программе содействия с 41 компанией будут подписаны грантовые договоры на 778 млн драмов”, - сказала Виктория Погосян.

Оценка заявок проводилась по нескольким критериям: продукция, инновации, команда, рынок, бизнес-план, финансы и т. д. В общей сложности, по первой и второй программам содействия будут заключены договора с 64 компаниями. По первой программе для хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Армении и создающих продукты, предусмотрено до 10 млн драмов для каждого победившего проекта, по второй программе для технологических компаний, зарегистрированных в Армении и предоставляющих услуги, которые готовы разработать продукты - до 20 млн драмов, также для каждого победившего проекта. Виктория Погосян отметила, что победившие по обеим программам компании представляют различные направления: проекты искусственного интеллекта, данные, роботостроение, современные технологии связи, радио и микроэлектроника и т. д.

В настоящее время продолжается третья программа 17-го грантового мероприятия государственного содействия. Она предусматривает содействие в размере до 30 млн драмов для тех технологических компаний, которые привлекут документированные и утвержденные инвестиции. Виктория Погосян сообщила, что уже есть 5 заявлений и призвала компании сферы быть более активными.