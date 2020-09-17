В квартире дома на проспекте Исакова произошла утечка газа с возгоранием

В Национальный центр кризисного управления 17 сентября в 12:56 поступил сигнал, что в одной из квартир дома 52/3 на проспекте Исакова в Ереване произошла утечка газа с возгоранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета и автолестница пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.