В Ереване будет построен новый комплекс инженерных и прикладных наук ТУМО ЕС

При содействии государства и по грантовой программе Евросоюза в Ереване будет создан комплекс инженерных и прикладных наук ТУМО ЕС. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Создание нового комплекса предусмотрено инициативой “Инновации ЕС в Армении. Улучшение образования, особенно в сферах науки, техники, инженерии и математики”, подписанной между правительством Армении и Европейским союзом еще в декабре 2018 года.

Для строительства нового комплекса инженерных и прикладных наук ТУМО ЕС правительство Армении на сегодняшнем заседании образовательному Фонду “Симонян” выделило территорию. Докладчик министр НОКС Араик Арутюнян отметил, что строительство нового комплекса начнется в 2021 году и завершится в течение двух лет.

В рамках программы при Центре ТУМО планируется построить строение площадью около 15 000 кв/м, которое будет включать образовательную, исследовательскую и коммерческую инфраструктуру, в частности, лаборатории исследований STEM. Это будет логическим продолжением программы ТУМО и даст возможность студентам и молодым специалистам, обучающимся в вузах, по достижении 18 лет приобрести навыки STEM.

Будет создан компонент ТУМО-Лабс, школа программистов для взрослых, которая, независимо от возраста, даст всем возможность перепрофилироваться в сфере высоких технологий и найти работу в сфере ИТ. Новый комплекс станет новым факультетом информатики и прикладной математики Французского университета в Армении, центром стартапов. В нем бидут помещения для офисов и конференций, коммерческое пространство для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности центра. Министр также сообщил, что реализация программы созвучна стратегии Министерства НОКС в сфере высшего образования, которая предполагает активизацию межвузовского сотрудничества, увеличение исследовательских программ в вузах. Земельный участок площадью около 15 000 кв/м был предоставлен меценатом с согласия ООО “Эпиджи Лэбс Эйэм”. Принадлежащая компании недвижимость была предоставлена исключительно с правом застройки комплекса инженерных и прикладных наук ТУМО ЕС.